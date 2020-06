Канело – Дерев'янченко: менеджер українця прокоментував чутки про бій

Менеджер Сергія Дерев'янченко Кіт Конноллі заявив, що йому не надходила офіційна пропозиція про старт переговорів з приводу бою українця проти Сауля Канело Альвареса.

"Ми не отримували офіційну пропозицію про поєдинок проти Канело Альвареса у вересні, але у промоушна Golden Boy є мій номер телефону, тому якщо існує реальна можливість його організації, ми з Елом Хеймоном і Сергієм Дерев'янченком сядемо й обміркуємо пропозицію", – процитував слова Конноллі відомий журналіст видання The Athletic Майк Коппінджер у себе в Twitter.

Sergiy Derevyanchenko's manager, Keith Connolly, tells The Athletic "no official offer has been made yet to fight Canelo Alvarez in September, but Golden Boy has my cell number, and if it's a real offer, I'll sit down with Al Haymon and Sergiy and consider it. "