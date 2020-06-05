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5 червня • оновлено в 18:20
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Канело – Дерев'янченко: менеджер українця прокоментував чутки про бій

1.7т
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Менеджер Сергія Дерев'янченко Кіт Конноллі заявив, що йому не надходила офіційна пропозиція про старт переговорів з приводу бою українця проти Сауля Канело Альвареса.

"Ми не отримували офіційну пропозицію про поєдинок проти Канело Альвареса у вересні, але у промоушна Golden Boy є мій номер телефону, тому якщо існує реальна можливість його організації, ми з Елом Хеймоном і Сергієм Дерев'янченком сядемо й обміркуємо пропозицію", – процитував слова Конноллі відомий журналіст видання The Athletic Майк Коппінджер у себе в Twitter.

Сергій Дерев'янченко

Сергій Дерев'янченко

Fightnews.info

Відзначимо, що саме Коппінджер поширив чутки про початок переговорів з приводу організації бою Канело – Дерев'янченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сауль Альварес заявив, що українець виглядав краще в скандальному поєдинку проти Геннадія Головкіна в жовтні 2019 року, в якому судді віддали перемогу представнику Казахстану.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Сергій Деревянченко Сауль Альварес
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