Кадр дня: в Нікарагуа в розпал пандемії пройшов великий турнір з боксу

Максим Богданов Бокс 09:41, 26.04.2020

У той час, коли весь спортивний світ завмер через пандемію коронавiрусу, в Нікарагуа організували великий боксерський турнір.

Перед початком поєдинків спортсменів обробляли спеціальними антисептичними засобами. Знімок, де боксер чекає свого виходу в ринг, приймаючи душ з спецрозчину зібрав безліч переглядів в мережі. Користувачі назвали його кадром дня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексчемпіон світу в першій напівсередній вазі Амір Хан (34-5, 21 KO) заявив, що виникнення пандемії коронавируса пов'язано з вишками мобільного зв'язку 5G.

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