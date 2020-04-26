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26 квітня • оновлено в 10:18
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Кадр дня: в Нікарагуа в розпал пандемії пройшов великий турнір з боксу

1.7т
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У той час, коли весь спортивний світ завмер через пандемію коронавiрусу, в Нікарагуа організували великий боксерський турнір.

Перед початком поєдинків спортсменів обробляли спеціальними антисептичними засобами. Знімок, де боксер чекає свого виходу в ринг, приймаючи душ з спецрозчину зібрав безліч переглядів в мережі. Користувачі назвали його кадром дня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексчемпіон світу в першій напівсередній вазі Амір Хан (34-5, 21 KO) заявив, що виникнення пандемії коронавируса пов'язано з вишками мобільного зв'язку 5G.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Місце
Нікарагуа
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