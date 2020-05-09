"Кадило втратив": Усик виклав дивні фото, спантеличивши мережу

Непереможний український боксер Олександр Усик викликав хвилю коментарів, розмістивши фотографії з київської вулиці. На знімках спортсмен робить рух ногою. немов заштовхуючи когось в машину.

"Трохи гумору", - підписав пост Усик, спантеличивши пiдписників.

"Так ти жартівник ще той! Помираю вiд cмiху", "У чому жарт?", "Де сміятися?" - пишуть користувачі.

Деякі коментатори не змогли пройти повз боксера, в якого заросла шевелюра і борода, пожартувавши, що йому для завершення образу священика не вистачає ще кадила.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські користувачі інтернету бурхливо відреагували на пропозицію генсека Федерації боксу Росії дати громадянство РФ Олександру Усику та Василю Ломаченку після включення їх в базу "Миротворець".

Нагадаємо, що чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA Василь Ломаченко та ексабсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик знялися в російському фільмі "Здрастуй, брат, Христос Воскрес!".

У цій стрічці Ломаченко заявив, що він до сих пір не вірить, що Росія почала війну в Україні.

Перша ракетка України Сергій Стаховський не зміг стримати емоцій від вчинку Усика і Ломаченка.

Депутатка фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар заявила, що Усик і Ломаченко стали інструментами в руках пропагандистів країни-агресора.