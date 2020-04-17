"Йому не дозволять": Ломаченко категорично висловився про бій з небитим американцем

Український суперчемпіон Василь Ломаченко впевнений, що американцю Джервонті Девісу не дозволять побитися з ним найближчим часом.

На думку нашого представника легкої ваги, промоутери непереможного володаря поясу Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) не зацікавлені в проведенні такого поєдинку.

Instagram Василя Ломаченка

"Прямо зараз не думаю, що він збирається битися зі мною. Він може хотіти битися зі мною, але промоутери не дозволять йому зробити це. Крім нього наша вагова категорія стає дуже цікавою. У нас багато хороших імен в легкому дивізіоні. Не тільки чемпіони, а й ті, які входять до рейтингів. Так що я думаю, що це складна вагова категорія", – наводить слова Ломаченко BоxingScene.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський чемпіон Теофімо Лопес зробив черговий зухвалий випад на адресу Василя Ломаченка.

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