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14 вересня • оновлено в 15:05
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"Йому буде важко": жертва Усика назвав велику проблему українця в супертяжах

2.5т Читати матеріал російською

Знаменитий американський суперважковаговик Майкл Хантер (17-1, 12 KO) вважає, що українець Олександр Усик, почавши виступати в супертяжах, зіткнеться з проблемою пошуку гідних суперників.

Усик - Хантер

Усик - Хантер

HBO

"Я думаю, він буде добре виступати. У нього величезні боксерські здібності. Я не бачу, що у нього буде багато нокаутів, і йому буде важко дістати поєдинки, так як більшість супертяжів не хочуть програвати. Але подивимося", - цитує Хантера Fighthype.

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Нагадаємо, що Хантер в квітні 2017 року програв Олександру Усику (16-0, 12 КО) одноголосним рішенням суддів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 14 вересня 2019 року Хантер завдав першої поразки непереможному росіянину Сергію Кузьміну.

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Особа
Олександр Усик
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70rus xxx
70rus xxx
Не,Усик настоящий мужик.
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