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3 березня • оновлено в 22:00
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"Його сильно поб'ють люди з України": Ломаченко отримав попередження

10т
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Тренер і батько чемпіона світу за версією IBF Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО) вважає, що українець Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) повинен провести бій з його сином.

Ломаченко - Лопес

Ломаченко - Лопес

"Бій з Ломаченко вже зроблений. Ми тільки працюємо над грошима і місцем проведення. Але бій вже готовий. Ломаченко не може не дотримуватися своїх слів. Він повинен побитися з нами, тому що інакше Василя сильно поб'ють його люди з України. Скажуть: "Що за хрень?". Ми здобули пояс, він повинен битися з нами. У Ломаченка немає іншого виходу. Я зробив Ломаченку шах. Прямо зараз у нього шах і мат", – сказав Лопес-старший на Youtube-каналe vRINGe VISION.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за попередніми даними бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Ломаченко - Лопес повинен відбутися 30 травня 2020 року.

Ломаченко вважається явним фаворитом бою з американським проспектом Теофімо Лопесом.

Аналітики вже зараз визначили шанси суперників на перемогу, а букмекери почали приймати ставки на бій.

Нагадаємо, Теофімо Лопес сенсаційно нокаутував Річарда Коммi з Гани у другому раунді і завоював чемпіонський пояс в легкій вазі за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF).

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Теофімо Лопес Василь Ломаченко
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
ЛОПЕСИ,НАТОВЧІТЬ ПИКУ ВАТНОМУ ЛОМУ!
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Тампа-Бэй Лайтнинг
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Нью-Йорк Рейнджерс
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