Ймовірного суперника Усика позбавили чемпіонського поясу: подробиці скандалу

Британський боксер Ділліан Уайт позбавлений звання тимчасового чемпіона світу за версією WBC (Всесвітньої боксерки ради) після того, як не пройшов тест на допінг напередодні бою з Оскаром Рівасом.

Як повідомляє офіційний сайт організації, рішення прийнято поки умовно. WBC повідомив Уайта і його команду про призупинення його титулу, а також про те, що боксер має право надати свої аргументи для спеціально створеної слідчої комісії.

Ділліан Уайт wbcboxing.com

Нагадаємо, в організмі 31-річного Ділліана Уайта, якого ЗМІ називали потенційним суперником Усика, за три дні до бою проти Оскара Ріваса були виявлені метаболіти забороненого препарату діанабола.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний промоутер Боб Арум висловив занепокоєння з приводу поєдинку Василь Ломаченко - Люк Кемпбелл в Лондоні. Причиною тривоги менеджера став допінговий скандал з Уайтом.

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