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Ймовірний суперник Усика попався на допінгу

3.7т Читати матеріал російською

Британський суперважковаговик Ділліан Уайт, якого називають можливим суперником Усика, провалив тест на допінг напередодні виграного ним бою із Оскаром Рівасом.

Як повідомляє BoxingScene, проби були взяті 17 липня — за 3 дні до поєдинку з Рівасом. Про результати були попереджені і боєць, і його промоутер Едді Хірн. Команда Уайта подала апеляцію, що дало британцеві можливість все-таки провести поєдинок.

Ділліан Уайт

Ділліан Уайт

boxingscene.com

Едді Хірн категорично заперечує звинувачення: "У відповідь на новину можу тільки підтвердити, що обидва боксери пройшли велику програму тестів від VADA (Всесвітнє антидопінгове агентство. — Ред.) І UKAD (Антидопінгове агентство Великобританії). Обидві організації та Британська боксерська рада дали добро на проведення бою".

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Уайт раніше вже попадався на допінгу. У 2012 році в його організмі були виявлені сліди метілгексанаміну. Він отримав відсторонення на 2 роки.

Нагадаємо, що Уайт здобув перемогу над Рівасом одноголосним рішенням суддів. На кону поєдинку був "тимчасовий" титул за версією WBC.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бій Чейні — Кодл завершився яскравим нокаутом — боксер-суперваж від удару вилетів із рингу.

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Ділліан Уайт
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