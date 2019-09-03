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3 вересня • оновлено в 13:17
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"Йде розподіл": Ломаченко розповів про ставлення до росіян

2.6т Читати матеріал російською

Український боксер, чемпіон світу Василь Ломаченко відповів на запитання про дружбу з російськими спортсменами. Він також назвав війну Росії та України "політичною напруженою ситуацією".

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

"У мене багато друзів із Росії. Я дружив із ними з дитинства. Це були хлопці, з якими ми змагалися ще юніорами, кадетами, виросли разом, багато разів були на різних змаганнях, зборах. Від того, що у нас якась політична напружена ситуація між Росією і Україною... Я не можу розривати взаємини зі своїми друзями через те, що у нас там, нагорі, йде якийсь розподіл, якась політика. Чесно кажучи, це не моя справа. Не хочу туди лізти і щось коментувати", — сказав Ломаченко, слова якого передає Російська служба ВВС.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Василь Ломаченко зробив різку заяву в Україні після перемоги над Люком Кемпбеллом.

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Василь Ломаченко
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