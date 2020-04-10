Іванко-дурник: у мережі показали, як Усик перестав бути українцем

Український колишній абсолютний чемпіон важкої ваги Олександр Усик викликав глузування в мережі своїм зовнішнім виглядом під час інтерв'ю з YouTube-каналом "Ехо Києва".

Спортсмен відзначився скандальними висловлюваннями про декомунізацію в Україні та участь Росії у війні на Донбасі. Заяви Усика викликали шквал критики з боку фанатів, які так само вирішили порівняти, як виглядав Усик під час Олімпіади-2012 і зараз.

У Telegram-каналі відомого політолога Тараса Берзовця з'явилося відповідні фото. "Був козак. Став Іванко-дурник", – їдко підписаний знімок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександра Усика закликали позбавити українського громадянства. Крім того, сам боксер розповів про те, що митрополит Онуфрій дозволив йому бити депутатів, які тоому не подобаються.