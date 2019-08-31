Ірландець, танцюрист, улюбленець: хто кинув черговий виклик Ломаченку?

Останній день літа може стати знаковим для Василя Ломаченка - вперше в кар'єрі український чемпіон проведе такий масштабний бій, відразу за 3 чемпіонські пояси.

Але щоб мрії стали реальністю, на ринг повинен впасти Люк Кемпбелл. "Ірландець", який тільки волею обставин зараз став претендентом на пояси, але вже давно є любителем всієї Великобританії. Але чи зможе здивувати Кемпбелл в бою з Ломаченком?

Увечері 31 серпня в цьому питанні все стане на свої місця, а поки OBOZREVATEL заглядає глибше в життя та кар'єру Люка Кемпбелла, знаходячи відповіді на найважливіші питання напередодні бою.

Чому аматорською кар'єрою Люка захоплюються більше, ніж професійною?

В активі Кемпбелла на профі-рингу 22 бої (20-2-0, 16КО), що істотно більше, ніж у того ж Ломаченко або інших провідних боксерів сучасності. Однак професійна кар'єра британця поки йде в стилі американських гірок (спад за підйомом та навпаки), а ось аматорські бої Люка вже увійшли в історію британського боксу.

Люк Кемпбелл thesun.co.uk

104 і 46 років - саме такі дві "закоренілі" невдалі серії англійського боксу Кемпбелл зумів перервати завдяки перемогам на Олімпіаді і чемпіонаті Європи. У 2007 році Люк їде на чемпіонат Європи, і бере золоту медаль в категорії до 54 кг. Вона стала першим "золотом" за 46 років (коли попередній успіх на ЧЄ у англійців був ще в 1961-му).

А другий випадок, більш "смачний", - Олімпіада-2012 в Лондоні, домашня для британця, де Кемпбелл не програв жодного бою. Зірковий час для уродженця східного Йоркшира, коли Люк вписує своє ім'я в історію британського боксу - це "золото" стало першим за 104 роки для британських боксерів в найлегшій ваговій категорії! Якби не Кемпбелл, невідомо, скільки б ще тривала серія.

Чому завдяки Олімпіаді в Британії бачать Кемпбелла кожен день?

Завдяки олімпійському успіху Кемпбелла в Великобританії піднесли досить високо і зробили знаковою фігурою легких вагових категорій англійського боксу. Ні, пам'ятник йому не поставили, але відзначили ще ґрунтовніше - на поштовій марці. Так Люк Кемпбелл став одним із символів національної поштової системи, не даючи забути про свої досягнення.

Поштова марка із зображенням Люка Кемпбел як переможця ОІ-2012

А ще в честь цих подвигів Кемпбелла в його рідному Халлі був пофарбований в золотий колір одна з поштових скриньок і телефонна будка біля боксерського клубу, де хлопець проводив перші заняття боксом. До речі, тут все класично - ірландці (сім'я Кемпбеллів родом з Ірландії), католицький храм і боксерський клуб при ньому. Прямо історія з фільмів.

Після любителів замість професійної кар'єри вирушив... на лід

Тоді як багато боксерів після досягнення вагомих успіхів на аматорському рівні відразу йдуть в професіонали, Кемпбелл вирішив зробити перерву. І відправився танцювати на льоду.

Ну, "танцювати" - все ж грубо сказано, але дещо у Люка на ковзанах таки вийшло. Боксер взяв участь в британських "Танцях на льоду", де посів третє місце. Публіці такий Кемпбелл в ролі шоумена був до душі, але все ж через рік після ОІ-2012 підписав професійний контракт, з Едді Хірном.

Перетини з Ломаченко, які не довели до очних візитів

Так, Олімпійські ігри 2012-го стали знаковими як для Кемпбелла, так і для Василя Ломаченка, але в Лондоні вони не перетнулися. Хоча обставини для зустрічі були ще шістьма роками раніше, в 2006-му.

Василь Ломаченко та Люк Кемпбелл на дуелі поглядів

Українець і британець могли вперше зустрітися в 2006-му, ще на юнацькому ЧЄ. І Василь на тому чемпіонаті пройшов чималий шлях, вигравши його в своїй ваговій категорії. Але підкачав Люк - вилетів в першому ж раунді.

Також Ломаченко був й на дорослому чемпіонаті Європи в Ліверпулі, де Кемпбелл вже взяв медаль, і українець теж переміг. Але обидва боксери тоді були в різних вагових категоріях - до 54 і 57 кг. До слова, зараз же британець вважається чинним боксером як легкої (до 61,2 кг), так і першої напівсередньої (до 63,5 кг) категорії.

12 боїв до чемпіонства

Незважаючи на успішну любительську кар'єру, початок в професіоналах у Кемпбелла став затяжним. Але завдяки перемогам на рингу і зусиллям Хірна Люк таки прийшов до чемпіонства, тільки на свій 12-й бій.

Люк Кемпбелл hulldailymail.co.uk

Але програв звання чемпіона вже через 4 місяці, в бою з французом Іваном Менді. До слова, той бій пройшов якраз на О2 Арені в Лондоні (в Грінвічі), де Люк битиметься з Ломаченко. Тут британець бився тільки 2 рази, і поки результати 50/50 - одна поразка і одна перемога. При цьому варто відзначити, що в профі-кар'єрі Кемпбелл майже завжди виступає тільки в Великобританії - лише 3 з 22-х боїв він провів в США.

Чим Кемпбелл може здивувати Ломаченко?

Поки Люк Кемпбелл для звичайних любителів боксу виглядає "не до кінця зрозумілою книгою" в перспективі бою з Ломаченком. Так, манера бою англійця вже давно відома і не має супер-козирів перед українцем. Він напористий, тримає суперника на витягнутій руці, відмінно працює джебом. Витривалий і не здає фізичні позиції вже багато років.

Однак все ж Кемпбелл не такий простий, як може здатися на перший погляд. У любителях він побачив багато чого і має досвід, в тому числі і досвід відмінних серій (типу на ОІ-2012 без поразок протягом усього турніру). У нього є добротні навички бою проти самих різних суперників. І коли на кону 3 пояси (що теж вперше в його кар'єрі), це може стати відмінним моментом для ривка в кар'єрі (моментом, який може вже ніколи й не трапитися).

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