"Інтер" обдурив з трансляцією чемпіонського бою українського боксера

Телеканал "Інтер" показав бій за титул чемпіона світу WBC в середній вазі між українцем Сергієм Дерев'янченком і американцем Джермаллом Чарло з затримкою в 15 хвилин.

На сайті телеканалу анонсувалася пряма трансляція, але на момент реального старту бою в ефірі йшла кінцівка телепередачі "Орел і Решка".

Анонс бою на сайті телеканалу "Інтер" .

Коли "Інтер" почав показувати поєдинок, насправді в США вже йшов четвертий раунд.

Варто відзначити, що "пряму трансляцію" бою в інтернеті, "Інтер" почав у неділю, 27 вересня, о 9-й ранку.

Трансляція бою в інтернеті Youtube-канал "Інтера"

Подібна ситуація була два роки тому, коли зустріч Дерев'янченко – Джейкобс показали на "Інтері" вже після його завершення.

Через кілька місяців канал продовжив практику обману глядачів і бій за титул чемпіона світу за версією WBO Oriental в легкій вазі між українцем Денис Берінчиком та Росекі Кристобалем показав у запису.