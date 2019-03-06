"Інші плани": у Повєткіна зробили остаточну заяву щодо бою з Усиком

Вадим Корнілов, менеджер російського боксера Олександра Повєткіна заявив про припинення організації бою з українцем Олександром Усиком.

"Переговори про бій із Усиком? Вони не ведуться. Вони були на початкових стадіях, але зараз тривають інші переговори. У нас інші плани", – сказав Корнілов в інтерв'ю СЕ.

В активі 39-річного Повєткіна – 34 перемоги (24 нокаутом) і дві поразки. 32-річний Усик здобув 16 перемог (12 дострокових) і жодного разу не програв. Він володіє титулами чемпіона світу в першій важкій вазі за версіями WBC, WBA, IBF і WBO.

Зазначимо, що раніше чутки про скасування бою підтвердив промоутер Усика Едді Хірн.

За словами промоутера, 18 травня Усик і Повєткін можуть виступити на одному вечорі боксу, але не проти один одного. Суперником Усика може стати камерунський суперваж Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), а суперником Повєткіна – американець Майкл Хантер-молодший (16-1, 11 КО).

Зазначимо, що букмекери різко знизили шанси Олександра Усика на перемогу в потенційному поєдинку проти Олександра Повєткіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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