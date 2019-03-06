МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

"Інші плани": у Повєткіна зробили остаточну заяву щодо бою з Усиком

120.4тЧитати матеріал російською

Вадим Корнілов, менеджер російського боксера Олександра Повєткіна заявив про припинення організації бою з українцем Олександром Усиком.

"Переговори про бій із Усиком? Вони не ведуться. Вони були на початкових стадіях, але зараз тривають інші переговори. У нас інші плани", – сказав Корнілов в інтерв'ю СЕ.

В активі 39-річного Повєткіна – 34 перемоги (24 нокаутом) і дві поразки. 32-річний Усик здобув 16 перемог (12 дострокових) і жодного разу не програв. Він володіє титулами чемпіона світу в першій важкій вазі за версіями WBC, WBA, IBF і WBO.

Зазначимо, що раніше чутки про скасування бою підтвердив промоутер Усика Едді Хірн.

За словами промоутера, 18 травня Усик і Повєткін можуть виступити на одному вечорі боксу, але не проти один одного. Суперником Усика може стати камерунський суперваж Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), а суперником Повєткіна – американець Майкл Хантер-молодший (16-1, 11 КО).

Новости
Молодша на 10 років: як виглядає дружина Повєткіна, який поб'ється з Усиком

Зазначимо, що букмекери різко знизили шанси Олександра Усика на перемогу в потенційному поєдинку проти Олександра Повєткіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Усик – Повєткін" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Усик – Повєткін
Особи
Олександр УсикОлександр Повєткін
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
46
40
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Komikov Sergio
Komikov Sergio
в этом весь рЮцкий витязь, в этом вся рЮцкая скрепа...
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Какцапи просто ЗАСЦЯЛИ!!! ГЫГЫГЫ!
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0
Прохожий Просто
Прохожий Просто
Скрепный поступок Вата всегда выгребает от укров
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0

Наші блоги