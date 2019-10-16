Непереможний азербайджанець Іман Ахмадов (2-0, 2 КО) здобув ефектну перемогу на вечорі професійного боксу в Краснодарі (Росія).

Бій у першій напівсередній вазі проти таджикистанця Муроджона Тошева (1-4, 1 КО) завершився у другому раунді.

Спершу Ахмадов відкинув Тошева на канати, а потім боксер із Таджикистану був добитий ударом по печінці. Всього ж рефері відрахував йому три нокдауни, перш ніж зафіксувати дострокову перемогу Імана. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні на вечорі боксу в Калушині супертяжа врятували канати і він "гарматою" відправив суперника у важкий нокаут.

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