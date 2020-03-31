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31 березня • оновлено в 10:29
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"Її провокують": Ломаченко знову звернувся до українців через коронавірус

1.9т
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Український боксер Василь Ломаченко закликав своїх співвітчизників серйозно поставитися до пандемії коронавірусу, проте не піддаватися паніці.

Чемпіон легкої ваги порадив вболівальникам дотримуватися правил гігієни, а під час карантину більше часу приділяти рідним і близьким.

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"Друзі, епідемія коронавируса – це дійсно проблема глобального масштабу, але незважаючи ні на що прошу не піддаватися паніці, не звертати уваги на людей, які спеціально її провокують у власних корисливих інтересах або щоб привернути до себе увагу. Дотримуйтесь рекомендацій, частіше мийте руки, їжте здорову їжу, займайтеся спортом, читайте книги. І це вдалий момент, щоб приділити більше часу Вашим рідним і близьким. Бережіть себе і користуйтеся моментом щоб стати краще. Все буде добре!" – наводить слова Василя офіційна група Ломаченка та Усика в соціальній мережі Instagram.

Друзі, епідемія коронавируса - це дійсно проблема глобального масштабу, але незважаючи ні на що прошу не піддаватися паніці, не звертати уваги на людей, які спеціально її провокують у власних корисливих інтересах або щоб привернути до себе увагу. Дотримуйтесь рекомендації, частіше мийте руки, їжте здорову їжу, займайтеся спортом, читайте книги. І це вдалий момент, щоб приділити більше часу Вашим рідним і близьким. Бережіть себе і користуйтеся моментом щоб стати краще. Все буде добре! @lomachenkovasiliy # usyk # loma # lomachenko # lomus # lomusofficial # lomusshop # boxing # usykchisora # london # o2arena ## ukraine # viruscoronavirus # covid_19 # вусик # Ломаченко # Україна # карантин # карантін2020 # короновірус

Публікація від 🇺🇦LomUs ™ ️🇺🇦 (@lomus_official)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко опублікував пораду малювати хрести на дверях для боротьби з коронавірусом. Пізніше боксер видалив відповідний запис і вибачився перед шанувальникам, назвавши інформацію фейковою.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Василь Ломаченко
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Все верно .пора грязнулям начать мыть руки,а экзальтированным бабам активисткам вернуться с улиц домой на кухню
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Коронавірус. Найважливіше

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