"Її провокують": Ломаченко знову звернувся до українців через коронавірус

Український боксер Василь Ломаченко закликав своїх співвітчизників серйозно поставитися до пандемії коронавірусу, проте не піддаватися паніці.

Чемпіон легкої ваги порадив вболівальникам дотримуватися правил гігієни, а під час карантину більше часу приділяти рідним і близьким.

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"Друзі, епідемія коронавируса – це дійсно проблема глобального масштабу, але незважаючи ні на що прошу не піддаватися паніці, не звертати уваги на людей, які спеціально її провокують у власних корисливих інтересах або щоб привернути до себе увагу. Дотримуйтесь рекомендацій, частіше мийте руки, їжте здорову їжу, займайтеся спортом, читайте книги. І це вдалий момент, щоб приділити більше часу Вашим рідним і близьким. Бережіть себе і користуйтеся моментом щоб стати краще. Все буде добре!" – наводить слова Василя офіційна група Ломаченка та Усика в соціальній мережі Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко опублікував пораду малювати хрести на дверях для боротьби з коронавірусом. Пізніше боксер видалив відповідний запис і вибачився перед шанувальникам, назвавши інформацію фейковою.

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