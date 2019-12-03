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4 грудня • оновлено в 01:44
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"Ідіть гуляйте": Усик пообіцяв незадоволених українців "загорнути в клейонку" - відеофакт

6.3т
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Непереможного українського боксера Олександра Усика розлютило, що в Instagram погано оцінили його вбрання на вечорі боксу в Монако.

"Хочу висловити невдоволення. Багатьом людям не сподобався мій стиль. Знаєте, що я вам хочу сказати? Ідіть гуляйте! Ми були в такому стилі в казино в Монако. Якщо хтось буде погані коментарі на моїх друзів, я вас знайду й "одягну". Шкет, а тебе я зловлю, і загорну в клейонку", – закінчив погрозою Усик свій прямий ефір.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Монако небитий росіянин Олександр Беспутін (14-0, 9 КО) переміг співвітчизника Раджаба Бутаєва (12-1, 9 КО) і завоював титул регулярного чемпіона WBA в напівсередній вазі.

Одразу ж після бою Беспутін, який як і Олександр Усик є клієнтом менеджера Егіса Клімаса, викликав Олександра Усика в ринг. Саша вийшов на канвас, де обнявшись із росіянином позував перед фотокамерами.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Олександр Усик
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Червоний Данило
Червоний Данило
ублюдок ватный! замотай свой отбитый мозг в свои вонючие носки!
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Fury Dmytro
Fury Dmytro
Нюню... скорее на него оденут деревяный макинтош!
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