"Іди відпочивай": пішохід-порушник послав Усика у відповідь на зауваження

Чемпіон світу WBC, WBO, IBF у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) згадав про незвичайний випадок на дорозі.

"Їду з донькою, а молода людина переходить на червоний сигнал. Дочка каже: "Папа, а ти казав, що так робити не можна, а ось дядько так робить". Я кажу: "Почекай". Зупинився, відкрив вікно, кричу йому: "Я доньці розповідаю, що так не можна робити, а ти що витворяєш?". Він так подивився на мене: "Іди відпочивай" і пішов. Ну добре, я як би і не напружуюся, щоб мені відпочивати. Повернувся до доньки: "Ось цей дядько порушує і його покарає. Хто покарає? Життя", - розповів Усик в інтерв'ю Максi-ТВ.

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Раніше Усик заявив, що українцям потрібно навчитися прощати один одного, а також перестати звинувачувати в своїх невдачах інших.

Напередодні кримчанин записав незвичайне звернення до українців. Нагадаємо, що свій наступний бій кримчанин проведе 25 травня проти камерунця Карлоса Такама.

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