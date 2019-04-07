МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

"Іди відпочивай": пішохід-порушник послав Усика у відповідь на зауваження

9.6тЧитати матеріал російською

Чемпіон світу WBC, WBO, IBF у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) згадав про незвичайний випадок на дорозі.

"Їду з донькою, а молода людина переходить на червоний сигнал. Дочка каже: "Папа, а ти казав, що так робити не можна, а ось дядько так робить". Я кажу: "Почекай". Зупинився, відкрив вікно, кричу йому: "Я доньці розповідаю, що так не можна робити, а ти що витворяєш?". Він так подивився на мене: "Іди відпочивай" і пішов. Ну добре, я як би і не напружуюся, щоб мені відпочивати. Повернувся до доньки: "Ось цей дядько порушує і його покарає. Хто покарає? Життя", - розповів Усик в інтерв'ю Максi-ТВ.

Новини
Усик розповів про смерть батька

Раніше Усик заявив, що українцям потрібно навчитися прощати один одного, а також перестати звинувачувати в своїх невдачах інших.

Напередодні кримчанин записав незвичайне звернення до українців. Нагадаємо, що свій наступний бій кримчанин проведе 25 травня проти камерунця Карлоса Такама.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Олександр Усик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
9
Смішно
4
Цікаво
3
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки