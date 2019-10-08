І все-таки Росія: ЗМІ назвали можливого суперника Усика

42-річний російський боксер Олександр Устінов готовий замінити Тайрона Спонга й змагатися з українцем Олександром Усиком 12 жовтня.

Олександр Устинов sportbox.ru

"Нам запропонували бій, ми погодилися. Зараз обговорюємо деталі. В Усика виникнуть великі проблеми у зв'язку з габаритами Устинова, він перебуває в чудовій формі", – повідомив промоутер Володимир Хрюнов, чиї слова передає sportbox.ru.

Слід зазначити, що Усик раніше заявляв, що ні за жодних умов не проводитиме поєдинки з російськими боксерами.

В кар'єрі Олександра Усика – 16 боїв без поразок. 42-річний Устинов може похвалитися 35 перемогами, програвав він чотири рази.

Ввостаннє Устинов змагався 24 липня з українцем Олександром Нестеренком, перемігши останнього нокаутом у першому раунді. Росіянин живе і тренується в Білорусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що голландець Тайрон Спонг, у бою з яким Усик мав дебютувати у надважкій вазі, провалив тест на допінг.

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