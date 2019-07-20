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"І в нього самого": екс-суперник Усика виступив із заявою

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Російський боксер Мурат Гассієв вибачився перед своїми вболівальниками за зрив бою з Джоуї Давейко.

Поєдинок повинен був стати дебютним для колишнього суперника Олександра Усика в суперважкій ваговій категорії, проте був скасований через травму дагестанського спортсмена.

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"Прошу вибачення у всіх вболівальників і любителів боксу через те, що мій бій 27-го липня не відбудеться. Прошу вибачення у команди Джоуї Давейко і в нього самого за ці непередбачені обставини. Це спорт і таке трапляється. Коли настане ясність, обов'язково повідомимо про подальші плани", – написав Гассієв на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик спантеличив своїх вболівальників, опублікувавши в мережі відео з тренування в окупованому Криму.

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Мурат Гассієв Олександр Усик
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