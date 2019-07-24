"Хворий": Усик зробив відверте зізнання після смерті Дадашева

Непереможний український важкоатлет Олександр Усик відреагував на смерть російського боксера Максима Дадашева. Саша приніс співчуття близьким і присвятив росіянину зворушливий вірш.

"Я хворий боксом я це знаю, я хворий тим що вабить і полонить, і немає дня щоб я не думав,

Коли закінчу як жити далі.

Як жити без цього дурману, і як вести себе в побуті, коли ти мрієш кожен божий день,

Я вийду в ринг і заспіваю, я заспіваю баладу тихо і розжену до безлічі октав.

Коли я в рингу, я живу, я розцвітаю як тюльпан, і якщо немає в житті боксу,

Я розлечусь як одуван. Бокс для мене сенс життя, який Бог мені в житті дав", - написав Усик в Instagram.

Нагадаємо, 28-річний російський боксер Максим Дадашев помер в США через травму після поєдинку з представником Пуерто-Ріко Сабріелем Матіасом. Співчуття близьким спортсмена висловив також Василь Ломаченко, який не раз боксував з Дадашевим в спарингах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названа причина смерті відомого російського боксера Максима Дадашева.

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