"Хворий": Усик зробив відверте зізнання після смерті Дадашева

Непереможний український важкоатлет Олександр Усик відреагував на смерть російського боксера Максима Дадашева. Саша приніс співчуття близьким і присвятив росіянину зворушливий вірш.
"Я хворий боксом я це знаю, я хворий тим що вабить і полонить, і немає дня щоб я не думав,
Коли закінчу як жити далі.
Як жити без цього дурману, і як вести себе в побуті, коли ти мрієш кожен божий день,
Я вийду в ринг і заспіваю, я заспіваю баладу тихо і розжену до безлічі октав.
Коли я в рингу, я живу, я розцвітаю як тюльпан, і якщо немає в житті боксу,
Я розлечусь як одуван. Бокс для мене сенс життя, який Бог мені в житті дав", - написав Усик в Instagram.
Я хворий боксом я це знаю, я хворий тим що вабить і полонить, і немає дня щоб я не думав. Коли закінчу як далі жити. Як жити, без цього дурману, і як вести себе в побуті, коли ти кожен божий день мрієш, Я вийду в ринг і заспіваю, я заспіваю баладу тихо і розжену до безлічі октав. Коли я в рингу я живу, я розцвітають як тюльпан, і якщо немає в житті боксу. Я разлечься як одуван. Бокс для мене, як сенс життя, який Бог мені в житті дав. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 співчуття близьким.
Нагадаємо, 28-річний російський боксер Максим Дадашев помер в США через травму після поєдинку з представником Пуерто-Ріко Сабріелем Матіасом. Співчуття близьким спортсмена висловив також Василь Ломаченко, який не раз боксував з Дадашевим в спарингах.
Як повідомляв OBOZREVATEL, названа причина смерті відомого російського боксера Максима Дадашева.
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