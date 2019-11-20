"Хто він такий?" Ломаченко поставив на місце американського чемпіона

Чемпіон світу за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) прокоментував рішення присудити титул чемпіона WBC американцю Девіну Хейні (23-0, 15 КО).
"Хто такий Хейні і кого він переміг? Як він отримав титул? Щоб його отримати, ми боксували з чемпіонами або претендентами. А він отримав пояс просто тому, що його йому дали. І навіщо після цього кричати про те, що ти чогось досягнув?" – заявив Василь в інтерв'ю на YouTube-каналі LOMA Official TV.
Василь Ломаченко
Не залишив без уваги Василь і слова Хейні про те, що той вважає себе сильнішим і кращим за українського боксера.
"Не питання, я готовий приїхати і битися з ким і коли завгодно. Без різниці", – сказав Ломаченко.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Девін Хейні зі впевненістю заявив про свою готовність побити українського чемпіона світу.
Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!
Читайте всі новини по темі "WBA" на сайті "OBOZREVATEL".