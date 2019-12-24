Промоутер Едді Гірн, який займається справами чемпіона світу з боксу за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа, зізнався, що питання щодо наступного бою британця залишається відкритим.

В інтерв'ю Express Гірн зазначив, що IBF і WBO не можуть визначити, хто з двох обов'язкових претендентів – Кубрат Пулєв чи Олександр Усик – має першим вийти на ринг із Джошуа.

Ентоні Джошуа (ліворуч) і його команда

"Ми звернулися до WBO і IBF, а вони відповідають типу: "Ми перші. Ні, ми перші". Хлопці, хто, бл**ь, наступний? Ви хочете без вагомих підстав розділити пояси? Мусить бути певна система ротації, яка прояснить, хто буде наступним. Ви маєте заохочувати боксерів об'єднувати титули, ставати абсолютними чемпіонами. Мене це справді розчаровує. Це одна з багатьох проблем у боксі. Якщо вони скажуть, що два наступні бої Джошуа будуть проти обов'язкових претендентів, то окей. Але не кажіть: "Ось вам два поєдинки, і якщо вам це не подобається, то звільняйте пояс". Це розчаровує", – зазначив Гірн.

Промоутер заявив, що наразі "один із титулів, можливо, доведеться зробити вакантним".

"Ми поговоримо з Усиком і Пулєвим. Треба подивитися, про що ми можемо домовитися з цими хлопцями. Крім того, ми будемо тиснути на IBF і WBO, щоб вони знайшли рішення", – сказав Едді Гірн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа заявив, що в своєму наступному бою хоче побитися з Олександром Усиком, а не з Кубратом Пулєвим.

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