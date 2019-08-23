"Хотів прийняти душ": британському боксеру влаштували підставу в Росії

24 серпня в Челябінську пройде бій між чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) в напівважкій вазі росіянином Сергієм Ковальовим і британським боксером Ентоні Ярдом.

Як повідомляє ringside24.com, напередодні бою британця постійно переслідують неприємності. Так, наприклад, напередодні під час перельоту в Росію у нього загубився багаж.

"Ми летіли до Росії бізнес-класом, але, звичайно, наш багаж пропав. На щастя, його знайшли на наступний день. Однак нам довелося йти в супермаркет, щоб купити зубні щітки", - розповів Ярд.

Ентоні Ярд в Челябінську ringside24.com

Незручності в побутовому плані на цьому не закінчилися.

"Увечері дуже хотів прийняти душ. Пішов у ванну кімнату, але там не було гарячої води. Ми повідомили про це, і нам запропонували поміняти номер. В новому номері гарячої води теж не було... Я намагаюся не думати про це, але це трохи підозріло", - підсумував британський спортсмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше букмекерські контори назвали фаворита чемпіонського бою Ковальов - Ярд.

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