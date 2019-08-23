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"Хотів прийняти душ": британському боксеру влаштували підставу в Росії

4.2т Читати матеріал російською

24 серпня в Челябінську пройде бій між чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) в напівважкій вазі росіянином Сергієм Ковальовим і британським боксером Ентоні Ярдом.

Як повідомляє ringside24.com, напередодні бою британця постійно переслідують неприємності. Так, наприклад, напередодні під час перельоту в Росію у нього загубився багаж.

"Ми летіли до Росії бізнес-класом, але, звичайно, наш багаж пропав. На щастя, його знайшли на наступний день. Однак нам довелося йти в супермаркет, щоб купити зубні щітки", - розповів Ярд.

Ентоні Ярд в Челябінську

Ентоні Ярд в Челябінську

ringside24.com

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Незручності в побутовому плані на цьому не закінчилися.

"Увечері дуже хотів прийняти душ. Пішов у ванну кімнату, але там не було гарячої води. Ми повідомили про це, і нам запропонували поміняти номер. В новому номері гарячої води теж не було... Я намагаюся не думати про це, але це трохи підозріло", - підсумував британський спортсмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше букмекерські контори назвали фаворита чемпіонського бою Ковальов - Ярд.

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Особи
Ентонi Ярд боксер Сергій Ковальов
Місце
Росія Челябінськ
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Какой душ в хлеву? Скот паРРашный - отвечайте, быдлo!
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Кацaп,ну и куда ты тварь,свой нос суёшь в наши дела?)))) На урале,мужики моются холодной водой,поэтому мы сильные и красивые)))
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Ярд должен был знать, что свинособачий народ горячий душ не принимает. Хорошо, что туалет не на улице, эти нелюди еще и срать на улицу ходят. Приехал на бой из цивилизации к первобытным.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Кризский,завали,шалашовка.У вас в киеве то не всегда горячая вода.
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