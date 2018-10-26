''Хотів померти'': Ф'юрі розповів, як Кличко довів його до депресії

Британський боксер Тайсон Ф'юрі важко пережив свою перемогу в бою проти Володимира Кличка в 2015 році. Колишній чемпіон світу за версіями IBF, IBO, WBO, WBA super і The Ring у важкій вазі перебував за крок від самогубства.

"Я купив новий кабріолет Ferrari влітку 2016 року. Я був на ній на шосе, і я добрався до 190 миль на годину і попрямував до мосту. Мені було все одно, я просто хотів померти. Я не хотів жити, але коли прямував до мосту, почув голос, що говорив: "Не роби цього, Тайсоне, думай про своїх дітей, сім'ю, твої синів і дочку, що ростимуть без батька", - розповів боксер в інтерв'ю The Mirror.

Ф'юрі з гіркотою згадує той час, коли він повільно йшов на дно.

"Я вдарився в алкоголь і наркотики, у мене була купа жінок на одну ніч. Коли спиртне виходило, ставало ще гірше і депресія посилювалася", - розповів про свій стан британець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наступний поєдинок Ф'юрі проведе проти Деонтея Уайлдера 1 грудня в Лас-Вегасі.