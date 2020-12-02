Голіфілд – Тайсону: підписуй контракт і виходь на ринг

Легендарний американський боксер Евандер Голіфілд кинув виклик своєму колишньому суперникові Майку Тайсону, який 28 листопада провів бій проти Роя Джонса-молодшого.

В інтерв'ю виданню Boxing Scene він розповів, що його представники вже намагалися організувати третій бій проти Тайсона, проте тоді сторонам не вдалося розв'язати фінансові питання. Евандер запропонував своєму давньому суперникові підписати контракт на їхній поєдинок.

"Мої представники вже намагалися організувати цей бій, але у відповідь отримали лише виправдання. Тепер я розумію, що ти хотів розім'ятися перед тим, як битися зі мною. Більше жодних відмовок. Цей бій має відбутися заради нашої спадщини. У суботу після поєдинку з Джонсом ти сказав, що готовий до зустрічі зі мною, тому підписуй контракт і виходь на ринг. Увесь світ чекає цього, і тепер усе залежить від тебе", – звернувся до Тайсона Голіфілд.

Нагадаємо, що перший бій між боксерами відбувся в 1996 році й закінчився достроковою перемогою Евандера в 11-му раунді, у результаті чого він відібрав у "Залізного Майка" чемпіонський пояс WBA. Під час другої зустрічі боксерів у 1997 році стався гучний скандал, який увійшов в історію. Тайсон відкусив своєму суперникові частину вуха, а потім повторив свою спробу, за що його дискваліфікували.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок Майка і Роя Джонса-молодшого закінчився внічию. Пізніше було опубліковано статистику ударів двох легенд боксу.