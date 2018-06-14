Х*хловське свавілля: Усик висловився про ситуацію навколо бою з Гассієвим

Чемпіон світу за версіями WBC і WBO українець Олександр Усик поспілкувався з журналістами на тему проведення фінального поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії проти росіянина Мурата Гассієва.

За словами нашого чемпіона, йому абсолютно все одно, де пройде зустріч.

"Мені як боксеру без різниці, де боксувати. Я чекаю команди, куди мені їхати. З точки зору спортивної етики було б справедливо провести бій на нейтральній территорії. Мені потрібні чемпіонські пояси WBA і IBF, мені потрібен Кубок Мохаммеда Алі, а значить, мені потрібен бій з Муратом, тому що ні у кого, крім нього, немає поясів, яких не вистачає для моєї колекції", - цитує Усика Матч.

Олександр також зазначив, що якщо бою судилося пройти в Москві, то проблем для нього ця обставина не складе.

"Зі мною спілкувалися представники Федерації боксу Росії, і я знаю, що їх сторона хотіла б провести бій 21 липня в Москві. Загалом, йдуть переговори, але сьогодні до мене дійшла якась дивна інформація: ось, мовляв, ти боїшся чогось то. Всі вже готові підписати всі документи, але ти і твоя компанія зі страху цього робити не хочете. Ну, звичайно! Саме миле діло - звинуватити хохла в свавіллі", - сказав Усик.

Нагадаємо, українець відновився після травми, через яку бій був скасований незадовго до звітної дати - 11 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в найближчі два тижні компанія-організатор фінального поєдинку WBSS повинна визначити місце проведення поєдинку.