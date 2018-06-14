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Х*хловське свавілля: Усик висловився про ситуацію навколо бою з Гассієвим

4.3тЧитати новину російською

Чемпіон світу за версіями WBC і WBO українець Олександр Усик поспілкувався з журналістами на тему проведення фінального поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії проти росіянина Мурата Гассієва.

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За словами нашого чемпіона, йому абсолютно все одно, де пройде зустріч.

"Мені як боксеру без різниці, де боксувати. Я чекаю команди, куди мені їхати. З точки зору спортивної етики було б справедливо провести бій на нейтральній территорії. Мені потрібні чемпіонські пояси WBA і IBF, мені потрібен Кубок Мохаммеда Алі, а значить, мені потрібен бій з Муратом, тому що ні у кого, крім нього, немає поясів, яких не вистачає для моєї колекції", - цитує Усика Матч.

Олександр також зазначив, що якщо бою судилося пройти в Москві, то проблем для нього ця обставина не складе.

"Зі мною спілкувалися представники Федерації боксу Росії, і я знаю, що їх сторона хотіла б провести бій 21 липня в Москві. Загалом, йдуть переговори, але сьогодні до мене дійшла якась дивна інформація: ось, мовляв, ти боїшся чогось то. Всі вже готові підписати всі документи, але ти і твоя компанія зі страху цього робити не хочете. Ну, звичайно! Саме миле діло - звинуватити хохла в свавіллі", - сказав Усик.

Нагадаємо, українець відновився після травми, через яку бій був скасований незадовго до звітної дати - 11 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в найближчі два тижні компанія-організатор фінального поєдинку WBSS повинна визначити місце проведення поєдинку.

Читайте всі новини по темі "WBSS" на сайті "Обозреватель".

Тема
WBSS
Особи
Олександр УсикМурат Гассиев
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