Хитров назвав головну помилку Ломаченка в бою з Лопесом

План на бій став головною помилкою команди Василя Ломаченка в поєдинку проти Теофімо Лопеса.

Таку думку в інтерв'ю Tribuna.com висловив відомий український боксер Євген Хитров. За його словами, Василю необхідно було з перших раундів нав'язувати супернику ініціативу. При цьому "Український лев" не погодився з рішенням суддів віддати перемогу американцю.

"Думаю, що команда Ломаченка обрала неправильну тактику на бій. Це війна, туди потрібно було йти, як на війну. Не думати про 12 раундів, а починати з першого тиснути Лопеса. Теофімо здивував усіх. Я, чесно, взагалі не такий бій очікував побачити. Думав, буде щось схоже на бій Ломаченка проти Лінареса. Рішення суддів? Ну, враховуючи американський ринок, я не здивований. Але тут сміливо можна було давати нічию", – сказав Хитров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов назвав рішення суддів зарахувати українцю Василю Ломаченку поразку в поєдинку проти Теофімо Лопесом грубою помилкою.

Нагадаємо, сам український боксер висловив незгоду з результатом бою.