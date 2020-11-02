Хірн про Усика в бою з Чісорою: його розривали, як ляльку

Олександр Чеканов Бокс 14:18, 2.11.2020 Оновлено: 14:50, 2.11.2020

Українець Олександр Усик (18-0, 13 КО) некомфортно себе відчував у першій половині бою з Дереком Чісорою (23-10, 23 КО).

Таку думку в інтерв'ю iFL TV висловив один із промоутерів нашого боксера Едді Хірн. За його словами, Усик явно виглядав здивованим напором суперника.

"Вважаю, що Усик отримав те, що йому було необхідно – важкий і конкурентний поєдинок. Після стартових двох раундів він виглядав так, немов вже пройшла половина бою. Після другого раунду він трохи спантеличеним повернувся у свій кут. На його обличчі читалося: "Якого хр*на тут взагалі відбувається? "Його розривали, як ляльку з ганчірок. І я вважаю, що Чісора заробив повагу за цей бій", – сказав Хірн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик звернувся до Ентоні Джошуа після перемоги над Дереком Чісорою, поставивши AJ ультиматум.

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