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28 березня • оновлено в 12:45
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Хірн повідомив, що буде з боєм Усик – Чісора

1.2т
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Промоутер українського боксера Олександра Усика Едді Хірн заявив, що доля бою проти Дерека Чісори вирішиться 30 березня.

Олександр Усик і Едді Хірн

Олександр Усик і Едді Хірн

"У понеділок 30 березня ми зробимо оголошення про бій між Чісорою та Усиком. Ми не знаємо, як довго це триватиме. Ми знаємо, що найбільш рання дата повернення боксу – червень. Тому для травневих шоу ми повинні придумати альтернативні дати. Ми просто повинні продовжувати бути креативними. Протягом наступних кількох тижнів все буде заморожено. Ніхто не збирається нічого робити", – сказав Хірн у інтерв'ю boxing24news.

Раніше Хірн заявив, що готується скасувати поєдинок нашого співвітчизника проти Дерека.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Едді розповів, на яку дату може бути перенесений поєдинок Олександра Усика й Дерека Чісори. А сам британський боксер заявив, що готовий піти на радикальні заходи заради бою з українцем.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Усик - Чiсора
Особи
Олександр Усик Дерек Чісора Едді Хірн
Місце
Англія
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