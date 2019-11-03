"Хапнув непотрібну плюшку": побитий Ковальов звернувся до вболівальників після бою з Альваресом

Російський боксер Сергій Ковальов після поразки від Сауля Альвареса виклав у себе в Instagram звернення до вболівальників.

"Навіть не знаю з чого почати просто, в натурі. Сьогодні не мій день, коротше. Хочу сказати слова подяки всім, хто "топив" за мене. Перепрошую, що так вийшло, але це бокс. Після сьомого раунду щось почав трохи розклеюватися, розвалюватися в стійці. Втома прийшла і хапнув непотрібну плюшку. Тому програв", - заявив побитий Крашер.

На думку російського боксера він спокусився дуже великим гонораром за бій.

"Ну ладно, що нас не ламає, робить нас тільки сильнішими. Будемо ще сильніше. Ще повернемося. Бувають в житті засмучення. Маленька, звичайно, перерва була, але дуже цікава і приваблива була пропозиція, тому не варіант було її ігнорувати. Ризикнув - не вийшло", - підсумував Ковальов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 3 листопада 29-річний мексиканець здобув ефектну перемогу над 36-річним представником Росії. Поєдинок завершився в 11-му раунді важким нокаутом.

Пізніше з'явилося відео кращих моментів бою Ковальов - Альварес, а також була опублікована вражаюча статистика ударів зустрічі.

Перед битвою переповнений зал в Лас-Вегасі освистав російського бійця.

Крім того, відразу після нокауту Ковальова госпіталізували в місцеву клініку.

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