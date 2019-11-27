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29 листопада • оновлено в 12:14
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Гантер – Повєткін: названо фаворита бою

3.7т
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Знаменитий російський суперваговик Олександр Повєткін не вважається фаворитом поєдинку проти американця Майкла Гантера.

Російський Витязь битиметься з суперником із США в андеркарті бою-реваншу Джошуа – Руїс у суботу, 7 грудня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Гантер – Повєткін. Орієнтовний початок – о 21:00 за київським і о 22:00 за московським часом.

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Гантер – Повєткін: названо фаворита бою

40-річний росіянин, який в минулому поєдинку побив брата Тайсона Ф'юрі, Г'юї, на думку аналітиків, має трохи менше шансів на перемогу. Ставки на Повєткіна приймаються з коефіцієнтом 2,25. Нічия оцінюється котируванням 26,00. А показники на успіх Гантера досягають рівня 1,60.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Повєткін вилетів з топ-рейтингу Всесвітньої боксерської ради (WBC), поступившись там місцем Олександру Усику.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Джошуа – Руїс: реванш
Особа
Олександр Повєткін
Місце
Саудівська Аравія Ер-Ріяд
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
на пенсию Поветкину пора уже...
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