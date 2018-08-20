МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ЕкономікаШоу

"Хай дивляться": промоутер Ломаченка висміяв бій "Російського Витязя" Повєткіна

Читати новину російською

Легендарний американський промоутер Боб Арум, компанія якого Top Rank веде справи українського чемпіона Василя Ломаченка, посміявся з проведення бою британця Ентоні Джошуа і росіянина Олександра Повєткіна. На думку менеджера, вболівальники боксу можуть побачити набагато більш цікавий поєдинок.

"Уайлдер - Ф'юрі це прекрасний бій, на тлі якого бій Джошуа - Повєткін виглядає абсолютно незначним. В Уайлдера є удар, але Ф'юрі може добре боксувати. Ось чому це класний поєдинок. Думаю, Уайлдер може його нокаутувати, але спочатку йому доведеться влучити по Ф'юрі, а Тайсон вміє тримати дуже хороші удари. Це дуже хороший бій і просто здорово, що він відбудеться в Штатах. А британська публіка нехай спостерігає за поєдинками, які і близько не такі круті", - заявив Арум в інтерв'ю FightHype.

Новини
"Не хочу ганьбитися": російський боксер відмовився від бою з Ломаченком

Відзначимо, що Повєткін і Джошуа вийдуть у ринг 22 вересня в Лондоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британець Тайсон Ф'юрі в минулу суботу впевнено переміг італійця Франческо Пьянетту й оголосив про свій бій із американцем Деонтеєм Уайлдером.

Особи
Боб АрумЕнтоні ДжошуаОлександр ПовєткінДжин Уайлдер (Gene Wilder)Пітер Ф'юрі
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
1
3
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
смех без причины-признак дурачины..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Semizalupiv Opanas, Вы при имени "Поветкин" начинаете плакать?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Викторна Татьяна
Викторна Татьяна
У когo гипертoния - срочнo чиcтитe соcyды! Это нaвсeгда сбивает дaвлeние дo 120/80 зa 1 курс http://likar.forumsua.com
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги