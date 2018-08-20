"Хай дивляться": промоутер Ломаченка висміяв бій "Російського Витязя" Повєткіна

Легендарний американський промоутер Боб Арум, компанія якого Top Rank веде справи українського чемпіона Василя Ломаченка, посміявся з проведення бою британця Ентоні Джошуа і росіянина Олександра Повєткіна. На думку менеджера, вболівальники боксу можуть побачити набагато більш цікавий поєдинок.

"Уайлдер - Ф'юрі це прекрасний бій, на тлі якого бій Джошуа - Повєткін виглядає абсолютно незначним. В Уайлдера є удар, але Ф'юрі може добре боксувати. Ось чому це класний поєдинок. Думаю, Уайлдер може його нокаутувати, але спочатку йому доведеться влучити по Ф'юрі, а Тайсон вміє тримати дуже хороші удари. Це дуже хороший бій і просто здорово, що він відбудеться в Штатах. А британська публіка нехай спостерігає за поєдинками, які і близько не такі круті", - заявив Арум в інтерв'ю FightHype.

Відзначимо, що Повєткін і Джошуа вийдуть у ринг 22 вересня в Лондоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британець Тайсон Ф'юрі в минулу суботу впевнено переміг італійця Франческо Пьянетту й оголосив про свій бій із американцем Деонтеєм Уайлдером.