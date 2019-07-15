"Хабібку відростив": Ломаченко спантеличив зовнішнім виглядом

Український чемпіон Василь Ломаченко серйозно спантеличив своїх шанувальників новим іміджем.

Боксер, який веде підготовку до поєдинку 31 серпня проти британця Люка Кемпбелла, вирішив відпустити бороду, що продемонстрував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Фанати Ломаченка порівняли його з російським чемпіоном Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабібом Нурмагомедовим.

Василь Ломаченко Кадр із відео

"Василь Нурмагомедов", "Запустив бороду, аж акцент гірський з'явився", "Цей кавказець нагадує мені Василя Ломаченка", "На Хабіба схожий", "Нормальна борода вже", "Ну, Лома реально на джигіта став схожий. Під Хабіба став косити?", "На хачика схожий", "Шо за чеченець?", "Хабібку відростив", – пишуть у коментарях любителі боксу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко записав відео, в якому представив своїм вболівальникам рідного "брата", і нарвався на стьоб.

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