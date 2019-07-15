Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

"Хабібку відростив": Ломаченко спантеличив зовнішнім виглядом

7.8т Читати матеріал російською

Український чемпіон Василь Ломаченко серйозно спантеличив своїх шанувальників новим іміджем.

Боксер, який веде підготовку до поєдинку 31 серпня проти британця Люка Кемпбелла, вирішив відпустити бороду, що продемонстрував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Фанати Ломаченка порівняли його з російським чемпіоном Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабібом Нурмагомедовим.

Новини
"Вигравай, чуваче": боксер, який обіцяв убити Ломаченка, несподівано звернувся до українця
Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

Кадр із відео

"Василь Нурмагомедов", "Запустив бороду, аж акцент гірський з'явився", "Цей кавказець нагадує мені Василя Ломаченка", "На Хабіба схожий", "Нормальна борода вже", "Ну, Лома реально на джигіта став схожий. Під Хабіба став косити?", "На хачика схожий", "Шо за чеченець?", "Хабібку відростив", – пишуть у коментарях любителі боксу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко записав відео, в якому представив своїм вболівальникам рідного "брата", і нарвався на стьоб.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Василь Ломаченко Хабiб Нурмагомедов
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
9
1
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
10
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Масленко Валентин
Масленко Валентин
Лучше на груди профиль Сталина выбей!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel