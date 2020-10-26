Хабіб склав топ боксерів світу, виділивши Усика

Олександр Чеканов Бокс 17:38, 26.10.2020

Російський боєць змішаних єдиноборств Хабіб Нурмагомедов зізнався, що хотів би побачити боксерський поєдинок між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі.

Про це зірка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) сказав у коментарі Sky Sports, склавши свій рейтинг найкращих боксерів світу. Хабіб особливо відзначив технічні навички українського супертяжа.

"На даний момент, думаю, це троє хлопців: Олександр Усик, Василь Ломаченко та Канело Альварес. І Тайсон Ф'юрі теж. Четверо хлопців. Дуже важко вирішити, хто найкращий. Я дійсно хочу побачити Усика проти Ф'юрі. Це буде дуже хороший бій. В Усика дуже хороші навички та техніка, у Тайсона Ф'юрі теж. Усик не схожий на інших супертяжів, у нього більше техніки, у нього дуже хороша робота ніг, фізична підготовка, я дійсно хочу подивитися, як Усик буде виглядати проти Ф'юрі", – сказав Нурмагомедов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 жовтня Олександр Усик проведе другий бій у суперважкій вазі. Суперником українця стане британець Дерек Чісора.

Коментувати
Спорт Бокс

Дивіться також

Українців розлютила заява про податки для заробітчан: реакція мережі

У мережі показали російський морг, завалений мішками з померлими від СОVID-19. Відео 18+

МЗС України звинуватило Угорщину у втручанні в вибори на Закарпатті: деталі скандалу

З'явилися перші результати опитування Зеленського: екзит-пол групи "Рейтинг"

Названо партію-лідера на виборах у Донецькій області: дані екзит-полу