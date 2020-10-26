Хабіб склав топ боксерів світу, виділивши Усика

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Бокс
4,1 т.
Хабіб Нурмагомедов

Російський боєць змішаних єдиноборств Хабіб Нурмагомедов зізнався, що хотів би побачити боксерський поєдинок між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі.

Про це зірка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) сказав у коментарі Sky Sports, склавши свій рейтинг найкращих боксерів світу. Хабіб особливо відзначив технічні навички українського супертяжа.

"На даний момент, думаю, це троє хлопців: Олександр Усик, Василь Ломаченко та Канело Альварес. І Тайсон Ф'юрі теж. Четверо хлопців. Дуже важко вирішити, хто найкращий. Я дійсно хочу побачити Усика проти Ф'юрі. Це буде дуже хороший бій. В Усика дуже хороші навички та техніка, у Тайсона Ф'юрі теж. Усик не схожий на інших супертяжів, у нього більше техніки, у нього дуже хороша робота ніг, фізична підготовка, я дійсно хочу подивитися, як Усик буде виглядати проти Ф'юрі", – сказав Нурмагомедов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 жовтня Олександр Усик проведе другий бій у суперважкій вазі. Суперником українця стане британець Дерек Чісора.

Хабiб НурмагомедовОлександр Усик