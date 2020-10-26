Хабіб склав топ боксерів світу, виділивши Усика

Російський боєць змішаних єдиноборств Хабіб Нурмагомедов зізнався, що хотів би побачити боксерський поєдинок між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі.

Про це зірка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) сказав у коментарі Sky Sports, склавши свій рейтинг найкращих боксерів світу. Хабіб особливо відзначив технічні навички українського супертяжа.

"На даний момент, думаю, це троє хлопців: Олександр Усик, Василь Ломаченко та Канело Альварес. І Тайсон Ф'юрі теж. Четверо хлопців. Дуже важко вирішити, хто найкращий. Я дійсно хочу побачити Усика проти Ф'юрі. Це буде дуже хороший бій. В Усика дуже хороші навички та техніка, у Тайсона Ф'юрі теж. Усик не схожий на інших супертяжів, у нього більше техніки, у нього дуже хороша робота ніг, фізична підготовка, я дійсно хочу подивитися, як Усик буде виглядати проти Ф'юрі", – сказав Нурмагомедов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 жовтня Олександр Усик проведе другий бій у суперважкій вазі. Суперником українця стане британець Дерек Чісора.