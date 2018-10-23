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Хабіб назвав місце проведення бою проти Мейвезера

3.7тЧитати матеріал російською

Чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов заявив, що поєдинок проти непереможного боксера Флойда Мейвезера відбудеться в Москві на стадіоні "Лужники". Саме це місце для проведення бою запропонував йому генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов.

Нурмагомедов впевнений, що супербій збере 100 тисяч на величезній арені, а також збирається встановити світовий рекорд із продажу платних трансляцій. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Сьогодні відбулася зустріч з генеральним секретарем Федерації боксу Росії @umar_kremlev Обговорили бій з Мейвезером. Хочемо, щоб бій пройшов в Москві на легендарній арені Лужнікі.Уверени, що зберемо 100 тис глядачів, а також встановимо світовий рекорд з продажу платних трансляцій. А, найважливіше, в кутку буде мій Батько, в Москву віза адже не потрібна. А так питання до моїх уболівальникам: ви в мене вірите? Або теж вважаєте, що він мене вирубає з боксу? 😁 # толькоВперёд # победатолькоотВсевишнего

Публікація від Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

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Нагадаємо, що Флойд Мейвезер висловив готовність провести поєдинок проти Хабіба за правилами боксу. Однак американець збирався вийти в ринг в американському Лас-Вегасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Василь Ломаченко назвав поєдинок Мейвезера і Хабіба театром.

Особи
Хабiб НурмагомедовФлойд Мейвезер
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
с кто с этой чюркой пленной азиатской обезьяной будет иметь дело? только идиоты
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