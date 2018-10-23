Хабіб назвав місце проведення бою проти Мейвезера

Чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов заявив, що поєдинок проти непереможного боксера Флойда Мейвезера відбудеться в Москві на стадіоні "Лужники". Саме це місце для проведення бою запропонував йому генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов.

Нурмагомедов впевнений, що супербій збере 100 тисяч на величезній арені, а також збирається встановити світовий рекорд із продажу платних трансляцій. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що Флойд Мейвезер висловив готовність провести поєдинок проти Хабіба за правилами боксу. Однак американець збирався вийти в ринг в американському Лас-Вегасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Василь Ломаченко назвав поєдинок Мейвезера і Хабіба театром.