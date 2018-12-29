Хабіб — Мейвезер: названий фаворит супербою

Американський боксер Флойд Мейвезер вважається явним фаворитом у потенційному поєдинку проти чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіба Нурмагомедова.

Сторони бійців ведуть активні переговори про організацію бою за правилами боксу. Очікується, що супершоу відбудеться в Росії навесні наступного року.

Хабіб Нурмагомедов і Флойд Мейвезер

Ставки на перемогу Мейвезера приймаються з коефіцієнтом 1,04. Нічийний результат оцінюється котируванням 26,00. А показники на успіх російського бійця досягають рівня 10,00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у команді Хабіба Нурмагомедова назвали гонорар, який би хотіли отримати за реванш з ірландським бійцем Конором МакГрегором. При цьому головною метою російського чемпіона є поєдинок проти Мейвезера.

Нагадаємо, Хабіб Нурмагомедов переміг Конора МакГрегора задушливим прийомом у четвертому раунді, захистивши пояс чемпіона UFC у легкій вазі.