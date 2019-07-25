Реванш Усик — Гассієв: Гвоздик розкрив причину

Український чемпіон напівлегкої ваги Олександр Гвоздик оригінально відреагував на те, що Олександр Усик і Мурат Гассієв скасували дебюти в суперважкій вазі через травми.

Коментуючи для "ZeRingШоу" проблеми фіналістів Всесвітньої суперсерії боксу (WBSS), наш спортсмен припустив, що ця ситуація може бути сигналом для його колег.

"Може, це знаки, що вони повинні провести реванш? Що, може, поки не потрібно переходити у надважку вагу, а провести реванш до цього. Я не знаю, що це. Може, збіг. Хлопці, які переходять із крузервейта в суперважковаговики, повинні використовувати свої козирі – швидкість, маневреність. Тому що навряд чи вони коли-небудь зрівняються з суперважами за потужністю й антропометрією", – заявив Гвоздик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Гвоздик свій наступний поєдинок проведе 18 жовтня, коли в об'єднавчому бою битиметься з росіянином Артуром Бетербієвим.

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