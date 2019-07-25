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Реванш Усик — Гассієв: Гвоздик розкрив причину

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Український чемпіон напівлегкої ваги Олександр Гвоздик оригінально відреагував на те, що Олександр Усик і Мурат Гассієв скасували дебюти в суперважкій вазі через травми.

Коментуючи для "ZeRingШоу" проблеми фіналістів Всесвітньої суперсерії боксу (WBSS), наш спортсмен припустив, що ця ситуація може бути сигналом для його колег.

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"Може, це знаки, що вони повинні провести реванш? Що, може, поки не потрібно переходити у надважку вагу, а провести реванш до цього. Я не знаю, що це. Може, збіг. Хлопці, які переходять із крузервейта в суперважковаговики, повинні використовувати свої козирі – швидкість, маневреність. Тому що навряд чи вони коли-небудь зрівняються з суперважами за потужністю й антропометрією", – заявив Гвоздик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Гвоздик свій наступний поєдинок проведе 18 жовтня, коли в об'єднавчому бою битиметься з росіянином Артуром Бетербієвим.

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Особи
Олександр Гвоздик Олександр Усик Мурат Гассієв
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