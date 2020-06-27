Гвоздик вперше назвав причини завершення кар'єри, згадавши коронавірус

Знаменитий український боксер Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) вперше назвав причини, чому завершив свою професійну кар'єру.

За словами харків'янина, у ситуації, яка склалася в світі з пандемією коронавiрусу він знав, що ніхто не запропонує йому відразу титульний бій, а починати все спочатку був не готовий.

"Також існує загальна невизначеність через коронавiрус. Я відчуваю, що мені вже 33, я здоровий і хочу таким залишатися. Я шукаю нові можливості в житті, крім боксу. Я здоровий і відчуваю себе сильніше, ніж будь-коли в моєму житті. Я радий своєму здоров'ю", – цитує Гвоздика boxingscene.com.

Боксер натякнув, що вирішив піти в бізнес.

"За 22 роки в спорті я встановив багато зв'язків з людьми з боксу і бізнесменами. Я не збираюся давати коментарі з приводу того, чим я збираюся займатися. Але я вірю, що все буде добре", – сказав Гвоздик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформацію про шлях в бізнес підтвердив і менеджер боксера Егіс Клімас.

Останній бій харків'янин провів 19 жовтня 2019 року, програвши нокаутом росіянину Артуру Бетербієву (15-0, 15 КО), який володіє титулом за версією IBF.

Гвоздик 2 грудня 2018-го нокаутував канадця Адоніса Стівенсона в 11-му раунді і став чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в напівважкій вазі.

У березні 2019-го українець захистив чемпіонський пояс WBC в скандальному поєдинку проти Дуду Нгумбу з Франції.