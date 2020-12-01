Гвоздик відправив суперника в глибокий нокаут і став чемпіоном світу: як це було

1 грудня 2018 року українець Олександр Гвоздик у неймовірно драматичному стилі нокаутував канадця Адоніса Стівенсона та завоював пояс WBC у напівважкій вазі.

Бій з самого початку проходив у досить рівній боротьбі. На перших секундах третього раунду наш співвітчизник зумів відправити суперника на канвас, але суддя несподівано не помітив нокдаун. У десятій трихвилинці Гвоздику насилу вдалося уникнути падіння на настил після потужного удару зліва, а вже в одинадцятій Олександр затиснув Стівенсона в кутку і добив свого опонента.

Відзначимо, що перед достроковим завершенням поєдинку українець програвав Адонісу за очками.

Після нокауту канадський боксер був введений в стан штучної коми через крововилив у мозок. Через кілька місяців йому все ж вдалося повернутися до нормального життя.

Гвоздик захистив титул чемпіона світу за версією WBC в бою проти Дуду Нгумбу, проте вже в наступному поєдинку він програв росіянину Артуру Бетербієву.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр завершив боксерську кар'єру та пояснив причину такого рішення.