Гвоздик упевнений, що Росія не нападала на Україну: спортивні підсумки 19 липня

Гвоздик шокував визнанням про війну на Донбасі, а Усик розповів, як ледь не "торохнув неадеквата". OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 19 липня.

Крім того, ЗМІ назвали новий клуб Блохіна та українські молоді футболісти повернулися з навчання в Барселоні. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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