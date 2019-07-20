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Гвоздик упевнений, що Росія не нападала на Україну: спортивні підсумки 19 липня

2.2т Читати матеріал російською

Гвоздик шокував визнанням про війну на Донбасі, а Усик розповів, як ледь не "торохнув неадеквата". OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 19 липня.

Гвоздик упевнений, що Росія не нападала на Україну: спортивні підсумки 19 липня

Крім того, ЗМІ назвали новий клуб Блохіна та українські молоді футболісти повернулися з навчання в Барселоні. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
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Макарский Александр
Макарский Александр
Умный и классный человек! Не у всех кастрюли на головах в свыно-рейхе
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