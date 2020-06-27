Гвоздик сказав, від чого залежить його повернення в бокс

Знаменитий український боксер Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО), який 9 червня завершив свою професійну кар'єру, не виключив повернення в професійний спорт.

За словами українця, все залежить від того, як складеться його кар'єра в бізнесі.

"Подивимося, що станеться. Ніколи не говори ніколи. Прямо зараз я не впевнений, що хочу цим займатися, але ніколи не говори ніколи. Я відкритий до перемовин, Я розгляну пропозиції, але це не те, що я шукаю в даний момент", – сказав Гвоздик в інтерв'ю Boxing Scene.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гвоздик назвав причини, чому завершив свою кар'єру. Харків'янин знав, що в ситуації, яка склалася в світі з пандемією коронавiрусу, йому ніхто не запропонує відразу титульний бій, а починати все спочатку він був не готовий.

Останній бій харків'янин провів 19 жовтня 2019 року, програвши нокаутом росіянину Артуру Бетербієву (15-0, 15 КО), який володіє титулом за версією IBF.