"Мав хтось піти": Гвоздик прокоментував поразку від Бетербієва

Ексчемпіон WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) після бою проти володаря титулу за версією IBF Артура Бетербієва (15-0, 15 КО), дав перший коментар.

"Хочу подякувати всім уболівальникам, хто підтримував мене, Росію, Україну. Сьогодні нічого страшного не сталося. Олександр Гвоздик програв, але наступного разу виграє. Сьогодні повинен був хтось піти переможцем", - заявив українець в рингу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч двох непереможних чемпіонів пройшла в Філадельфії (США) і завершилася в 10-му раунді технічним нокаутом від росіянина

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