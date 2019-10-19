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19 жовтня • оновлено в 07:47
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"Мав хтось піти": Гвоздик прокоментував поразку від Бетербієва

"Мав хтось піти": Гвоздик прокоментував поразку від Бетербієва
Напружена зустріч пройшла в США
1.3т Читати матеріал російською

Ексчемпіон WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) після бою проти володаря титулу за версією IBF Артура Бетербієва (15-0, 15 КО), дав перший коментар.

"Хочу подякувати всім уболівальникам, хто підтримував мене, Росію, Україну. Сьогодні нічого страшного не сталося. Олександр Гвоздик програв, але наступного разу виграє. Сьогодні повинен був хтось піти переможцем", - заявив українець в рингу.

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Тема
Гвоздик – Бетербієв
Особи
Олександр Гвоздик Артур Бетербієв
Місце
США
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70rus xxx
70rus xxx
Артилерист Моня,а ты поспорить хотел.
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