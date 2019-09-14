Гвоздик програв росіянину Бетербієву дуель поглядів

Чемпіон WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) провів дуель поглядів з володарем титулу за версією IBF Артуром Бетербієвим (14-0, 14 КО).

На урочистій церемонії, яка пройшла в "MGM Grand Las Vegas" - готельно-розважальному комплексі в Лас-Вегасі, першим очі відповідь український боксер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гвоздик 2 грудня 2018-го нокаутував канадця Адоніса Стівенсона в 11-му раунді і став чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в напівважкій вазі.

У березні українець захистив чемпіонський пояс WBC в скандальному поєдинку проти Дуду Нгумбу з Франції, який, на думку українця, симулював травму.

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