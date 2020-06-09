Гвоздик оголосив про завершення кар'єри

Максим Богданов Бокс 23:34, 9.06.2020 Оновлено: 23:57, 9.06.2020

Знаменитий український боксер Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) завершив боксерську кар'єру, повідомляє авторитетний журналіст Стів Кім у себе в Twitter.

Цю інформацію 33-річний бронзовий призер Олімпіади-2012 підтвердив в інтерв'ю Tribuna.com, відмовившись від подальших коментарів.

Олександр Гвоздик

Як повідомляв OBOZREVATEL, останній бій харків'янин провів 19 жовтня 2019 року, програвши нокаутом росіянину Артуру Бетербієву (15-0, 15 КО), який володіє титулом за версією IBF.

Гвоздик 2 грудня 2018-го нокаутував канадця Адоніса Стівенсона в 11-му раунді і став чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в напівважкій вазі.

У березні 2019-го українець захистив чемпіонський пояс WBC у скандальному поєдинку проти Дуду Нгумбу з Франції.

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