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Гвоздик - Нгумбу: весь бій на відео

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Українець Олександр Гвоздик 17-0, 14 КО) успішно провів свiй обов'язковий захист титулу чемпіона світу WBC в напівважкій вазі.

На вечорі боксу в Філадельфії (США) наш співвітчизник не зазнав проблем з французом конголезького походження Дуду Нгумбу (38-9, 14 КО).

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися повний запис цього бою.

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Нагадаємо, що Гвоздик в своєму крайньому бою 1 грудня завоював титул чемпіона світу, нокаутувавши в 11-му раунді Адоніса Стівенсона.

Відразу після завершення бою канадець був доставлений в госпіталь і введений в стан штучної коми через крововиливи в мозок.

24 грудня стало відомо, що Адоніс Стівенсон вийшов з коми, а вже 3 січня канадський боксер вперше заговорив з лікарями і рідними.

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Тема
Гвоздик - Нгумбу
Особи
Олександр ГвоздикДуду Нгумбу
Місце
СШАФіладельфія
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