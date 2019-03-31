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Гвоздик - Нгумбу: кращі моменти бою

6.9тЧитати матеріал російською

Знаменитий український боксер Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) здобув свою 17-ту перемогу на професійному рингу, захистивши титул чемпіона світу WBC.

Гвоздик - Нгумбу

Гвоздик - Нгумбу

Top Rank

Наш напівважковаговик в Філадельфії (США) легко розправився з французом конголезького походження Дуду Нгумбу (38-9, 14 КО).

Зустріч завершилася несподівано в 5-му раунді, коли темношкірий боксер отримав травму ноги. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися кращі моменти цього поєдинку.

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Нагадаємо, що Гвоздик в своєму крайньому бою 1 грудня завоював титул чемпіона світу, нокаутувавши в 11-му раунді Адоніса Стівенсона.

Відразу після завершення бою канадець був доставлений в госпіталь і введений в стан штучної коми через крововиливи в мозок.

24 грудня стало відомо, що Адоніс Стівенсон вийшов з коми, а вже 3 січня канадський боксер вперше заговорив з лікарями і рідними.

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Читайте всі новини по темі "Гвоздик - Нгумбу" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Гвоздик - НгумбуWBC
Особи
Олександр ГвоздикДуду Нгумбу
Місце
СШАФіладельфія
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