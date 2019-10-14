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14 жовтня • оновлено в 22:43
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Гвоздик – Бетербієв: букмекери несподівано змінили котирування на чемпіонський бій

1.1т Читати матеріал російською

Українець Олександр Гвоздик у п'ятницю, 18 жовтня, проведе об'єднавчий бій напівважкої ваги.

У Філадельфії наш володар поясу Всесвітньої боксерської ради (WBC) битиметься з російським чемпіоном за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) Артуром Бетербієвим.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Гвоздик – Бетербієв. Орієнтовний початок поєдинку – о 05:00 ранку суботи, 19 жовтня, за київським часом.

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Гвоздик – Бетербієв

Гвоздик – Бетербієв

Аналітики напередодні поєдинку несподівано змінили свої прогнози на бій. Ставки на перемогу Гвоздика приймаються з коефіцієнтом 1,73 (було – 1.82). Нічия оцінюється котируванням 26,00. А показники на успіх росіянина досягають рівня 2,00 (було – 1,91).

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіянин Артур Бетербієв неоднозначно висловився про свій чемпіонський бій з українцем Олександром Гвоздиком.

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Тема
Гвоздик – Бетербієв
Особи
Артур Бетербієв Олександр Гвоздик
Місце
США Філадельфія
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