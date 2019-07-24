Гвоздик готовий заплатити за бій Кіркоров - Леонтьєв

Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC українець Олександр Гвоздик, коментуючи можливий поєдинок Сергія Ковальова і Сауля Альвареса, порівняв їх бій з шоу.

"Думаю, це і спорт, і маркетинг. А в чому проблема? Мені говорили, що бій боксера Флойда Мейвезера і бійця змішаного стилю (MMA) Конора Макгрегора - це цирк і суперечить спорту. Але це ж все-таки шоу-бізнес, крім спорту. Якби мені завтра сказали, що Кіркоров боксуватиме проти Леонтьєва і перегляд буде коштувати $ 200, то я б, швидше за все, заплатив", - сказав Гвоздик ютуб-каналу #ZeRingШоу.

На думку українського боксера, поєдинок між Ковальовим і Альваресом буде конкурентним, а росіянин зможе добре заробити на бою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 лютого, російський боксер Сергій Ковальов (33 – 3 – 1, 28 KO) переміг колумбійця Елейдера Альвареса (24-1, 12 КО) в бою-реванші за титул чемпіона світу за версією WBO в напівважкій вазі.

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